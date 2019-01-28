شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تضرب صفوف باريس سان جيرمان قبل دوري الأبطال والان مع التفاصيل

صرح توماس تريشل، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عدم تواجد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، خلال مباراة باريس سان جيرمان مع مانشستريونايتد المقرر إقامتها في الـ12 من فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب أولد ترافورد .

وخرج النجم البرازيلي منهمرا من البكاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق مع نظيره ستراسبورج بكأس فرنسا الأربعاء الماضي .

وأكدت الفحوصات الطبية للاعب على تجدد الإصابة التي تعرض لها الموسم الماضي والتي أبعدته الثلاثة أشهر الأخيرة من الموسم وكان اللاعب خضع لعملية جراحية مع طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسماروالذي سيصل للعاصمة الفرنسي باريس اليوم الإثنين للإطمئان على حالة اللاعب، حيث لا يزال غير قادر على وضع ثقله على قدمه اليمنى.

وأضاف توشيل بالأمس عقب الفوز على رين لم يعد هناك أي أمل في أن يتمكن نيمار من اللعب ضد اليونايتد في مباراة الإياب في فرنسا أيضًا قائلا:" سيكون من الصعب جدًا أن يكون معنا للعب ضد مانشستر يونايتد".

وواصل توشيل حديثه ، من السابق لأوانه الحديث عن عودته ، يجب أن ننتظر أسبوعًا واحدًا على الأقل عندئذ فقط يمكننا أن نكون أكثر دقة ومع ذلك ، فإنه ليس سرا.