شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يحسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل
الخليج 365- اقترب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد بات من حسم صفقة مميزة من داخل فريق إسبانيول في الصيف المقبل.
وفقا لموقع الدون بالون الإسباني، فإن بيريز عقد محادثات متقدمة مع إدارة نادي إسبانيول خلال الساعات الماضية على هامش لقاء الفريقين يوم أمس بالدوري، من أجل التعاقد مع المدافع ماريو هيرموسو.
واشار الموقع، إلي أن ماريو هيرموسو سيكون اللاعب الثالث المنضم لريال مدريد ولكنه لعب من قبل مع إسبانيول على غرار الثنائي ماركو أسينسيو ولوكاس فاسكويز.
واكد الموقع على أن ماريو هيرموسو سينهي الموسم الجاري مع إسبانيول ثم سيوقع على عقود انضمامه الرسمية مع ريال مدريد لتعزيز صفوف الملكي.
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