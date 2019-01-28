صدام ناري بين الإسماعيلي والاتحاد في الدوري

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يدخل النادي الإسماعيلى مواجهة الاتحاد السكندري رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث.. لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج ومن الإقصاء من دوري الأبطال

يحتضن استاد الإسماعيلية، اليوم الإثنين، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لقاء النادي الإسماعيلي أمام نظيره الاتحاد السكندري، ضمن مواجهات الجولة العشرين من عمر الدوري الممتاز (2018-2019)، والتي سيقودها تحكيميًا وفقًا لما أعلنته لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم الدولي المونديالي جهاد جريشة كحكم ساحة، فيما سيعاونه الثنائي هاني خيري وشريف عبد الله، بينما سيكون أحمد عبد السميع حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد وحسن السندبيسي حكمًا خامسًا.

وشهد آخر ظهور للنادي الإسماعيلي، الفوز على بتروجت، بهدف نظيف عن طريق نجمه بينسون شيلونجو، في المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، وقادهًا تحكيميًا الحكم محمد الصباحي، وأشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه اوداة أوندوريودي لاعب الدراويش. فيما شهد آخر ظهور

وشهد آخر ظهور للنادي الإسماعيلي، الفوز على بتروجت، بهدف نظيف عن طريق نجمه بينسون شيلونجو، في المباراة التي أقيمت على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، وقادهًا تحكيميًا الحكم محمد الصباحي، وأشهر خلالها البطاقة الحمراء في وجه اوداة أوندوريودي لاعب الدراويش. فيما شهد آخر ظهور لنادي الاتحاد السكندري، الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف، أمام الزمالك، سجل هدف زعيم الثغر حينها خالد متولي، فيما سجل ثلاثية أبناء ميت عقبة عمر السعيد ومحمود كهربا ومحمود علاء، والتي أقيمت على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، وقادهًا تحكيميًا الحكم محمود عاشور، وأشهر خلالها 3 بطاقات حمراء. وتغلب زعيم الثغر على الإسماعيلي في لقاء الدور الأول، بهدف نظيف أحرزه رزاق سيسي، في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة، وكان يقود الاتحاد حينها محمد عمر، فيما كان يقود الدراويش الجزائري خيري الدين مضوي. وستقام مباراة اليوم بدون جمهور طبقاً لتعليمات اتحاد الكرة، بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الإسماعيلي مع الإفريقى التونسى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال الإفريقى، والتى على أثرها قرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (الكاف) إقصاء الدراويش من منافسات البطولة. ويحتل النادي الإسماعيلي بقيادة مديره الفني البلجيكي سيدومير يانيفسكي، المركز الخامس عشر، برصيد 20 نقطة (جمعها من 16 مباراة فاز 5 وتعادل 5 وخسر 6، وسجل الفريق 14 هدفًا بينما استقبلت شباكه 18 هدفًا)، بفارق الأهداف عن إنبي الرابع عشر، وله 3 مواجهات مؤجلة. في المقابل يحتل نادي بتروجت بقيادة مديره الفني المخضرم حلمي طولان، المركز السابع عشر، برصيد 20 نقطة (جمعها من 19 مباراة فاز 4 وتعادل 8 وخسر 7، وسجل الفريق 21 هدفًا بينما استقبلت شباكه 33 هدفًا)، بفارق الأهداف عن وادي دجلة السادس عشر والإسماعيلي الخامس عشر وإنبي الرابع عشر. وقرر سيدومير يانوفيسكى اصطحاب جميع لاعبيه لمعسكر الفريق، لملاقاة الاتحاد السكندرى، ورفض البلجيكى الإفصاح عن القائمة الــ18 من أجل الحفاظ على تركيز جميع اللاعبين سعيا لتحقيق الفوز، يقفز خلالها الفريق للمركز العاشر. ويأمل محمود رضا الوافد الجديد لحراسة مرمى الإسماعيلى فى الظهور الأول أمام الاتحاد السكندرى، وانضم رضا لصفوف الدراويش قادما من نادى وادى دجلة فى سبيل تدعيم مركز حراسة المرمى، بعد تأكيد رحيل عصام الحضرى حارس المرمى المخضرم، ويأمل حارس الدراويش فى الحصول على أول مشاركة بالقميص الأصفر لإثبات جدارته بحراسة عرين النادى الإسماعيلى خلال الفترة المقبلة. الصفقات الجديدة تدعم زعيم الثغر



وأعلن حلمي طولان، قائمة فريقه استعدادا لمباراة الإسماعيلي، وضم حلمي طولان جميع الصفقات الجديدة، وجاءت كالتالي: وأعلن حلمي طولان، قائمة فريقه استعدادا لمباراة الإسماعيلي، وضم حلمي طولان جميع الصفقات الجديدة، وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، صبحي سليمان. خط الدفاع: محمد بازوكا، محمد أنور، والس سيلفا، محمود شعبان، محمود رزق، هشام صلاح، محمد ناصف، السيد سالم. خط الوسط: كريم الديب، كريم ممدوح، نور السيد، أحمد نبيل مانجا، أحمد توفيق، خالد الغندور، عمار حمدي، رزاق سيسيه. خط الهجوم: تشوكا، توني سيلفا، محمد ناجي جدو.



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