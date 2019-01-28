انت الان تتابع طارق يحيى عن كثرة تنقله بين الأندية: هو أنا لوحدي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٨ يناير ٢٠١٩ - ٠١:٠١ ص
دافع طارق يحيى، نجم نادي الزمالك، والمدير الفني السابق لنادي سموحة، فيما يخص كثرة تنقله بين الأندية التي قام بتدريبها خلال السنوات القليلة الماضية، قائلًا: «هو أنا لوحدي؟ ماهو طارق العشري مثلًا وعماد النحاس دربوا أكتر من فريق في وقت قصير؟». وأوضح يحيى، خلال لقائه بحلقة الأحد من برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه إبراهيم فايق على قناة النهار، أن الصعود والهبوط في كرة القدم أمر طبيعي، ويحدث مع أي مدرب في العالم، فهناك ظروف عديدة أهمها غياب التوفيق عن اللاعبين.
وتابع: «قمت بتدريب 80% من أندية الدوري المصري الممتاز، ويمكن سؤال هذه الأندية حول أسلوبي في العمل، ومحاولتي لم الشمل بين جميع أفراد الفريق لتقديم أفضل أداء ممكن». واستشهد مدرب بتروجت السابق، بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قدم مستويات متراجعة
وتابع: «قمت بتدريب 80% من أندية الدوري المصري الممتاز، ويمكن سؤال هذه الأندية حول أسلوبي في العمل، ومحاولتي لم الشمل بين جميع أفراد الفريق لتقديم أفضل أداء ممكن».
واستشهد مدرب بتروجت السابق، بالبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي قدم مستويات متراجعة مع الشياطين الحمر، قبل أن تتحسن النتائج مع خليفته النرويجي جونار سولشاير، متساءلًا: هل معنى ذلك أن مورينيو مدرب سيئ؟».
وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أعلن قبول ناديه استقالة طارق يحيى المدير الفني لفريق الكرة، التي تقدم بها الأخير، قبل أيام، بسبب تراجع النتائج، وتم إسناد المهمة لعادل عبد الرحمن.
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