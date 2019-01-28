شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يضيف ملعب جديد لسجله التهديفي.. ورقم تاريخي لبنزيمة مع ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استكملت أمس الأحد، مباريات الجولة 21 من الدوري الإسباني «لاليجا»، حيث أقيمت 5 مباريات ضمن الجولة.

برشلونة واصل الحفاظ على قمته وتعزيز موقعه كمتصدر بإبتعاده بـ5 نقاط عن اقرب ملاحقيه، وذلك بعد ان حقق الفوز الثامن على التوالي في لاليجا، عندما تغلب على جاره ومضيفه، جيرونا، بنتيجة 2-0 في مواجهة كتالونية خالصة.

وواصل الأرجنتيني ليونيل ميسي تألقه الكبير هذا الموسم بتسجيله هدف من بين هدفي فريقه، ليعزز من موقعه في صدارة الهدافين هذا الموسم برصيد 19 هدف.

وسجل ميسي للمباراة السابعة في لاليجا على التوالي محققًا افضل سلسلة تهديفية له في المسابقة منذ 6 سنوات.

وسجل ميسي للمرة الأولى في ملعب جيرونا (ملعب مونتيليفي)، ليصبح الملعب المختلف رقم 37 الذي يسجل عليه النجم الأرجنتيني في لاليجا (باحتساب ملعب كامب نو، معقل برشلونة).

وصنع هدف ميسي في المباراة، الظهير الأيسر خوردي ألبا، الذي قدم تمريرته الحاسمة رقم 7 في لاليجا هذا الموسم، والعاشرة في مختلف البطولات، ليصبح ثاني لاعب من بين لاعبي أندية لاليجا يصل إلى 10 تمريرات حاسمة أو اكثر هذا الموسم، بعد ليونيل ميسي (13).

ونجح برشلونة أمس في معادلة أفضل سلسلة تهديفية له خارج قواعده في لاليجا عندما سجل للمباراة رقم 32 على التوالي خارج قواعده في المسابقة، ليعادل افضل سجل له في المسابقة (خلال الفترة من فبراير 2012 لسبتمبر 2013.)

وفي معقل إسبانيول، حقق ريال مدريد فوزه الثالث على التوالي في لاليجا عندما تغلب على مضيفه بنتيجة 4-2، في مباراة نجح خلالها من معادلة افضل سلسلة نتائج له في الدوري هذا الموسم (الفوز في 3 جولات على التوالي).

وحافظ ريال مدريد على موقعه بجدول الترتيب في المركز الثالث، بفارق 10 نقاط عن صدارة الترتيب.

وتألق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بتسجيله هدفين، لينجح في معادلة سجل هوجو سانشيز، ويصبح الهداف التاريخي رقم 6 للنادي برصيد 207 هدف (في مختلف البطولات) مناصفة مع المهاجم المكسيكي الشهير.

وواصل المدافع الإسباني سيرجيو راموس تألقه بتسجيله هدف في المباراة، ليسجل هدفه العاشر هذا الموسم ويكون ثالث أفضل هداف للفريق (خلف بنزيما وبيل).

وشهدت المباراة عودة الجناح الويلزي جاريث بيل للمشاركة بعد تعافيه من الإصابة، وتمكن اللاعب من تسجيل هدف بعد 3 دقائق فقط من دخوله كبديل ليرفع رصيده التهديفي هذا الموسم إلى 11 هدف.

وفي إقليم الباسك، واصل أتلتيك بيلباو نتائجه الرائعة تحت قيادة المدرب جايزكا جاريتانو، بعد ان تغلب على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيفة من توقيع الجناح المهاجم إيكر مونياين.

ولم يعرف بلباو طعم الهزيمة في المباريات الـ7 التي لعبها الفريق تحت قيادة المدرب الجديد، محققًا 15 نقطة خلال هذه الفترة (4 انتصارات و3 تعادلات)، وهو عدد النقاط الذي يفوق ما حققه الفريق في اول 14 جولة هذا الموسم (11 نقطة)، ليتحول موقف الفريق في جدول الترتيب من الهروب من مناطق الهبوط، إلى المنافسة على المقاعد الأوروبية بعد ان اصبح على بعد 5 نقاط من المركز السادس (المؤهل للدوري الأوروبي).

وسقط ريال سوسيداد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد ضيفه هويسكا، وهي النتيجة المخيبة لأصحاب الأرض مع تعادلهم ضد متذيل الترتيب، والذي حصد اول نقطة له خارج قواعده للمرة الأولى هذا الموسم منذ الجولة الثانية.

ونجح بلد الوليد من قلب تأخره أمام سيلتا فيجو بنتيجة 1-0، إلى فوز بنتيجة 2-1، ليحقق اصحاب الأرض فوزهم الأول في لاليجا منذ الجولة 15.

وتلقى سيلتا فيجو خسارته الخامسة على التوالي متعرضًا لأسوأ سلسلة نتائج له هذا الموسم، وهذا ما يعني ان مستقبل المدرب البرتغالي ميجيل كاردوزو اصبح وشيكًا بعد أن فشل في تحسين نتائج الفريق الذي اصبح على بعد نقطة وحيدة من مراكز الهبوط في جدول ترتيب لاليجا.