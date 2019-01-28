شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعلن عن صفقتين جديدتين في الطريق لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن صفقتين جديدتين في الطريق إلى نادي بيراميدز، سيتم عقدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب «آل الشيخ»، عبر صفحته بموقع «فيس بوك»: «صفقة قريبة ويمكن تكون صفقتين».

وفي تدوينة أخرى، انتقد «آل الشيخ» تداول البعض أخبار غير صحيحة عن النادي، وكتب: «للتوضيح.. الصفقات والتعاقدات وبيع وشراء اللاعبين في نادي بيراميدز، يتم في دائرة ضيقه لاتتعدى الخمسة أشخاص وبسرية كاملة.. كل ما يشاع في البرامج والسوشيال ميديا لا أساس له من الصحة، مش عاوز أقول كذب، يعني متاخذوش الخبر إلا من الصفحة هنا أو حساب النادي في كل مايتعلق بالنادي أو فيني».