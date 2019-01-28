لماذا يغيب أجيري عن حضور مباريات الدوري؟

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جدة - عمرو شويل غادر المكسيكى خافير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر، القاهرة متوجها إلى اسبانيا للحصول على إجازة جديدة رغم عودته من إجازة الكريسماس يوم 6 يناير الجارى. وحصل أجيرى على إجازة جديدة نظرا لتأجيل مناقشة برنامج إعداد المنتخب لأمم افريقيا انتظارا لقرعة البطولة التى ستقام فى ابريل المقبل. يذكر أن منتخب مصر تأهل لأمم افريقيا 2019 بصحبة تونس عن المجموعة العاشرة بالتصفيات الافريقية. ويستمر غياب أجيري عن حضور مباريات الدوري لمتابعة اللاعبين المميزين في الدوري علي أمل اختيار عناصر جديدة لتدعيم صفوف الفراعنة.

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