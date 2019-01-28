شكرا لقرائتكم كارديف سيتي يجمد تحويل قيمة صفقة سالا بعد اختفائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جمدت إدارة نادي كارديف سيتي تحويل قيمة صفقة الأرجنتيني ايميليانو سالا، بعد اختفائه المأساوي في طائرته التي كانت تقله من فرنسا إلي مدينة كارديف الويلزية.

وكشفت صجيفة ماركا الإسبانية أن إدارة نادي كارديف قررت تجميد مبلغ شرائه من نانت ، بعد أن وقعت على شراء اللاعب مقابل 17 مليون يورو قبل الحادث بيومين.، حيث تم تحديد الدفعة الأولى بمبلغ ستة ملايين يورو.

ويدرس كارديف سيتي الإجراءات القانونية قبل إرسال الأموال ، حتى عند النظر في الإهمال في الرحلة التي لم يكن لديهم أي دور في ترتيبها. توضح التقارير الواردة من صحيفة تليجراف البريطانية.

أضافت الصحيفة أن الجانب الويلزي قد يرفع دعوى مضادة علي نانت لعدم دفع المبلغ المتفق عليه لكنهم لا يرغبون في مناقشة الأمر في هذا الوقت العاطفي.

وسبق أن ذكر فالديمار كيتا رئيس نادي كارديف سيتي، "في الوقت الحالي لن نتحدث عن المال في وضع مثير".