شكرا لقرائتكم خبر عن الجندل السعودى يضم صانع ألعاب دمنهور لمدة 3 سنوات ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح مسئولو الجندل السعودى، الذي ينافس بدورى القسم الثانى السعودى، فى الحصول على توقيع محمود حكيم صانع ألعاب دمنهور فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاث سنوات ونصف.



ووصل ناشئ غزل المحلة السابق لنادى الجندل فى ساعة متأخرة من صباح اليوم، وعقد جلسة مع مسئولى النادى السعودى انتهت بتوقيعه على عقود انضمامه للنادى، الذى ينافس بدورى القسم الثانى السعودى.



يذكر أن الجهاز الفنى لنادي الجندل السعودي يضم بين أعضاؤه عاطف خضر مدرب حراس مرمى بلدية المحلة والذى يعمل فى النادى منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف.