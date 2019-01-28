شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. دورى 2018-2019 فى أرقام.. تسجيل 417 هدفًا الزمالك الأقوى هجوميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتعلت المنافسة فى جدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما تصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 42 نقطة، وعاد الأهلى للمنافسة بعد فوزه على مصر للمقاصة، بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية عشر من المسابقة، فيما حافظ بيراميدز على مكانه بالمركز الثانى بعد تعادله مع الأبيض فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة التاسعة بالدورى، بثلاثة أهداف لكل فريق.



جدول ترتيب الدورى المصرى

شهدت مسابقة الدورى الممتاز، العديد من المشاهد والصراع بين الأندية، بعد مرور 170 مباراة أقيمت حتى الآن فى المسابقة، ويستعرض ”الخليج 365” كيف يسير دورى 2018 – 2019، رقميًا بين الفرق الـ18 المشاركة فى المسابقة.

- 170 مباراة.. الأهلى الأقل مشاركة

أقيمت حتى الآن، 170 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز، خاض 8 فرق 20 مباراة حتى الجولة العشرون من المسابقة، وهم: "بيراميدز، الإنتاج الحربى، المقاولون العرب، طلائع الجيش، سموحة، حرس الحدود، نجوم المستقبل، الداخلية" وخاض 6 فرق 19 مباراة وهم: "مصر للمقاصة، الجونة، الاتحاد السكندرى، وادى دجلة، إنبى، بتروجت" فيما خاض فريق المصرى 18 مباراة، والزمالك 17 مباراة، والإسماعيلى 16 مباراة، أخيرًا الأهلى 15 مباراة.

- 417 هدفًا.. والزمالك الأقوى هجوميًا

سُجل حتى الآن 417 هدفًا، ويعتبر الزمالك أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف، برصيد 39 هدفًا، سجل بيراميدز 37 هدفًا، فى المركز الثانى فى قائمة الأكثر تسجيلاً للأهداف، سجل المقاولون العرب 27 هدفًا، فى المركز الثالث، سجل طلائع الجيش 26 هدفًا، فى المركز الرابع، سجل الداخلية 24 هدفًا، فى المركز الخامس، سجل الأهلى 23 هدفًا، فى المركز السادس، سجل إنبى 23 هدفًا، فى المركز السابع، سجل وادى دجلة 23 هدفًا، فى المركز الثامن، سجل الإنتاج الحربى 22 هدفًا، فى المركز التاسع، سجل حرس الحدود 21 هدفًا، فى المركز العاشر.

فيما سجل الاتحاد السكندرى 21 هدفًا، فى المركز الحادى عشر، سجل مصر للمقاصة 21 هدفًا، فى المركز الثانى عشر، سجل الجونة 20 هدفًا، فى المركز الثالث عشر، سجل المصرى 20 هدفًا، فى المركز الرابع عشر، سجل النجوم 20 هدفًا، فى المركز الخامس عشر، سجل سموحة 19 هدفًا، فى المركز السادس عشر، سجل بتروجت 17 هدفًا، فى المركز السابع عشر، سجل الإسماعيلى 14 هدفًا، فى المركز الثامن عشر.

- 691 كرت أصفر.. والداخلية الأكثر حصولاً على الإنذارات

أشهر الحكام 691 كارت أصفر خلال 170 مباراة حتى الآن، ويعتبر فريق الداخلية أكثر الأندية التى حصل لاعبيها على إنذارات بواقع 49 إنذار، بعد خوض 20 مباراة.

حصل لاعبو الإنتاج الحربى على 48 إنذار خلال 20 مباراة فى المركز الثانى حصل لاعبو المصرى على 46 إنذار خلال 18 مباراة، فى المركز الثالث،

حصل لاعبو الاتحاد السكندرى على 45 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز الرابع، حصل لاعبو سموحة على 44 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز الخامس، حصل لاعبو الجونة على 43 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز السادس، حصل لاعبو المقاولون العرب على 43 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز السابع.

فيما حصل لاعبو إنبى على 42 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز الثامن، حصل لاعبو طلائع الجيش على 40 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز التاسع، حصل لاعبو بيراميدز على 40 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز العاشر، حصل لاعبو حرس الحدود على 38 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز الحادى عشر، حصل لاعبو النجوم على 37 إنذار خلال 20 مباراة، فى المركز الثانى عشر، حصل لاعبو الزمالك على 36 إنذار خلال 17 مباراة، فى المركز الثالث عشر.

بينما حصل لاعبو بتروجت على 32 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز الرابع عشر، حصل لاعبو الإسماعيلى على 31 إنذار خلال 16 مباراة، فى المركز الخامس عشر، حصل لاعبو مصر للمقاصة على 30 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز السادس عشر،

حصل لاعبو وادى دجلة على 26 إنذار خلال 19 مباراة، فى المركز السابع عشر، حصل لاعبو الأهلى على 21 إنذار خلال 15 مباراة، فى المركز الثامن عشر.

- 47 كرت أحمر.. المقاولون الأكثر تعرضًا للطرد

أشهر الحكام 47 كارت أحمر، خلال 170 مباراة حتى الآن، ويعتبر لاعبو المقاولون العرب الأكثر تعرضًا للطرد فى المباريات، بعدما حصل لاعبيه على 6 كروت حمراء خلال 20 مباراة، تلقى لاعبو بتروجت 4 كروت حمراء خلال 19 مباراة، فى المركز الثانى.

تلقى لاعبو الزمالك 4 كروت حمراء خلال 17 مباراة، فى المركز الثالث، تلقى لاعبو الاتحاد السكندرى 4 كروت حمراء خلال 19 مباراة، فى المركز الرابع، تلقى لاعبو الداخلية 4 كروت حمراء خلال 20 مباراة، فى المركز الخامس، تلقى لاعبو سموحة 3 كروت حمراء خلال 20 مباراة، فى المركز السادس.

فيما تلقى لاعبو الإنتاج الحربى 3 كروت حمراء خلال 20 مباراة، فى المركز السابع، تلقى لاعبو بيراميدز 3 كروت حمراء خلال 20 مباراة، فى المركز الثامن.

كما تلقى لاعبو إنبى 3 كروت حمراء خلال 19 مباراة، فى المركز التاسع، تلقى لاعبو حرس الحدود 2 كرت أحمر خلال 20 مباراة، فى المركز العاشر، تلقى لاعبو المصرى 2 كرت أحمر خلال 18 مباراة، فى المركز الحادى عشر، تلقى لاعبو النجوم 2 كرت أحمر خلال 20 مباراة، فى المركز الثانى عشر كما تلقى لاعبو وادى دجلة 2 كرت أحمر خلال 19 مباراة، فى المركز الثالث عشر، تلقى لاعبو مصر للمقاصة 2 كرت أحمر خلال 19 مباراة، فى المركز الرابع عشر.

تلقى لاعبو الجونة 2 كرت أحمر خلال 19 مباراة، فى المركز الخامس عشر، تلقى لاعبو الإسماعيلى 1 كرت أحمر خلال 16 مباراة، فى المركز السادس عشر والأخير فيما لم يتعرض أى لاعب من الأهلى وطلائع الجيش للطرد فى مبارياتهم السابقة.

- ضربات الجزاء

احتسب للزمالك 8 ركلات جزاء سجل منهم 7 أهداف.

احتسب لحرس الحدود 7 ركلات جزاء سجل منهم 5 أهداف.

احتسب لنجوم المستقبل 4 ركلات جزاء سجل منهم 4 أهداف.

احتسب لفريق المصرى 5 ركلات جزاء سجل منهم 4 أهداف.

احتسب لفريق وادى دجلة 6 ركلات جزاء سجل منهم 4 أهداف.

احتسب لفريق طلائع الجيش 3 ركلات جزاء سجل منهم 3 أهداف.

احتسب لفريق الإنتاج الحربى 4 ركلات جزاء سجل منهم 4 أهداف.

احتسب لفريق المقاولون 3 ركلات جزاء سجل منهم 3 أهداف.

احتسب لفريق سموحة 6 ركلات جزاء سجل منهم 3 أهداف.

احتسب لفريق بتروجت 3 ركلات جزاء سجل منهم هدفين.

احتسب لفريق الجونة 3 ركلات جزاء سجل منهم هدفين.

احتسب لفريق الأهلى 3 ركلات جزاء سجل منهم هدفين.

احتسب لفريق الإسماعيلى 2 ركلتين جزاء سجل منهم هدفين.

احتسب لفريق الاتحاد السكندرى 2 ركلتين جزاء سجل منهم هدف.

احتسب لفريق مصر للمقاصة 3 ركلات جزاء سجل منهم هدف.

احتسب لفريق الداخلية ركلة جزاء واحدة سجل منهم هدف.

احتسب لفريق بيراميدز 2 ركلتين جزاء سجل منهم هدف.

لم يحتسب لفريق إنبى أى ركلات جزاء.

- الأهلى أقوى خط دفاع والاتحاد الأضعف

يعتبر فريق الأهلى أقل الأندية استقبالا للأهداف على الرغم من خوضه 15 مباراة فقط، استقبل خلالهم 11 هدفًا، استقبل الزمالك 14 هدفًا خلال 17 مباراة، فى المركز الثانى فيما استقبل الاتحاد السكندرى 33 هدفًا خلال 19 مباراة، فى المركز الثامن عشر ليعد الأضعف دفاعيا.

- محمود علاء يتصدر قائمة الهدافين



ترتيب الهدافين

يحتل محمود علاء، مدافع الزمالك، صدارة قائمة هدافى الدورى الممتاز لهذا الموسم برصيد 10 أهداف بالتساوى مع باولو مهاجم الداخلية فى المركز الثانى يتواجد 3 لاعبين، أحرز كلا منهم 9 أهداف وهم:"محمود كهربا، صانع ألعاب الزمالك، وشيمليس بيكلي، مهاجم مصر للمقاصة، أحمد علي، مهاجم المقاولون"، فى المركز الثالث يتواجد 5 لاعبين احرز كلا منهم 7 أهداف وهم: "جون انطوى، مهاجم مصر للمقاصة، وصلاح أمين، مهاجم النجوم، ويوسف إبراهيم "أوباما"، صانع ألعاب الزمالك، وإبراهيم نداى، مهاجم وادى دجلة، وماركوس كينو، جناح بيراميدز".

- كهربا وكينو وأفشة أفضل صانعى أهداف

يتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف الثلاثى: محمود كهربا وكينو، ومحمد مجدى أفشة" برصيد 6 "أسيست" لكل لاعب.

فى المركز الثانى يتواجد 8 لاعبين برصيد 5 "أسيست" لكل لاعب وهم: "محمود وحيد، لاعب الأهلى، والسيد سالم، لاعب وادى دجلة، وجوزيف نجويم، لاعب الجونة، وعبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، ومحمد رزق، لاعب طلائع الجيش، ومحمد فييرا، لاعب بتروجت، وطاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون، وأحمد شديد قناوى، لاعب الإنتاج الحربى".