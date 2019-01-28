شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عودته من الكريسماس.. أجيرى يقضى إجازة جديدة فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر المكسيكى خافير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، القاهرة متوجهاً إلى إسبانيا لقضاء إجازة جديدة رغم عودته من إجازة الكريسماس يوم 6 يناير الجارى. وحصل أجيرى على إجازة جديدة نظراً لتأجيل مناقشة برنامج إعداد المنتخب لأمم أفريقيا انتظارا لقرعة البطولة التى ستقام فى أبريل المقبل. يذكر أن منتخب مصر تأهل لأمم أفريقيا 2019 بصحبة تونس عن المجموعة العاشرة بالتصفيات الافريقية.

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