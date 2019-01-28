شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الإسماعيلى والاتحاد فى 109 مباريات قبل صدام الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الاتحاد السكندرى، مع دقات الخامسة مساء اليوم، الاثنين، ضيفاً على الإسماعيلى ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدورى العام.

أول لقاء جمع الفريقين كان يوم الأحد 24 أكتوبر 1948، حينما استضاف الإسماعيلى الاتحاد السكندرى وفاز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل عوض عبد الرحمن هدفين وعلى عمر هدفا، وفى الدور الثانى هزم الإسماعيلى يوم الأحد 12 يونيو 1949 بثلاثية نظيفة سجلها سعد راشد هدفين وأغا هدف.

- عبر “109” مباريات التقى الفريقان فى الدورى بالمواسم المكتملة، تفوق الإسماعيلى بالفوز فى “51” لقاء مقابل “28” للاتحاد، وانتهت “30” مباراة بتعادل الفريقين منها “8” فقط سلبيا.

سجل الإسماعيلى “171” هدفا مقابل “109” أهداف للاتحاد، وحافظ الإسماعيلى على شباكه ”41″ مرة مقابل “28” للاتحاد.

وحقق الإسماعيلى الفوز ذهابا وإيابا “11” مرة مقابل “5” للاتحاد، وتعادل الفريقان فى “5” مواسم.

أول تعادل كان فى المواجهة التاسعة فى افتتاح موسم53-54 يوم الاحد 27 سبتمبر 1953 بهدف لكل فريق بالشاطبى تقدم حسن بدر للاتحاد فى الشوط الاول ، و تعادل فتحى نافع للاسماعيلى فى الشوط الثانى.

أكبر فوز حققه الإسماعيلي 5-0 موسم 93/94 وموسم 2006/2007 وموسم 2015/2016

اكبر فوز حققه الاتحاد 4-1 موسم 2002/2003

حقق الاسماعيلى 6 انتصارات متتالية منذ عام 2008 حتى يونيو2011

حقق الاتحاد أيضا 6 انتصارات متتالية فى الفترة من فبراير1981حتى يناير1984.