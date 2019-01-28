سوبر كورة.. حكاية 4 مٌزز فى حياة المدربين الخواجات بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تشهد رحلة المدربين الأجانب فى مصر بعض الأزمات، لكن أكثرها وقعاً على هؤلاء المدربين تلك التى تتعلق بأفراد الأسرة عبر السوشيال ميديا، لمتابعة التقرير اضغط هنا..

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