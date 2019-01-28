شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى رمانة ميزان وسط الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حمدى فتحى الوافد الجديد للنادى الأهلى فى ضبط إيقاع خط وسط الفريق الأحمر منذ الظهور الأول له فى الدورى بقميص القلعة الحمراء فى مباراة مصر المقاصة التى شهدت تفوق الأهلى بثلاثية نظيفة، وذلك قبل أن يتعرض لإصابة تبعده عن مباراة اليوم أمام وادى دجلة.

حمدى فتحى قدم أفضل مستويات فى صفوف إنبى قبل انتقاله إلى الأهلى، إلا أنه يطمح بقوة فى الظهور القوى مع الفريق الأحمر من أجل لفت إنتباه الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى .

يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح الحماس و الطموح لدى اللاعب فى الملعب و الجانب الأخر فى حياته الشخصية فى الصور التالية :



حمدى فتحى أثناء إنهاء انتقاله للأهلى



حمدى فتحى بقميص إنبى



حمدى فتحى فى صورة سيلفى



حمدى فتحى مع صديقه رامى صبرى



حمدى فتحى



حمدى فىتحى فى تدريبات الاهلى