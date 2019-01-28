طارق_حامد_مش_للبيع.. جمهور الزمالك يرفض التفريط فى نجم الفريق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - للتأكيد على رفضهم لبيع طارق حامد نجم خط الوسط فى نادى الزمالك، دشن عدد من جمهور الزمالك هاشتاج "طارق حامد مش للبيع"، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولا فى مصر خلال الساعات القليلة الماضية.
وعبر المشاركون فى الهاشتاج من جمهور نادى الزمالك، عن رفضهم التفريط فى طارق حامد، وبيعه لأى نادى، مؤكدين أن مشروع قدوة ووجه للنادى خلال السنوات المقبلة، فضلا عن دوره الرجولى الذى يؤدى به مع نادى الزمالك خلال مباريات الفريق.
يذكر أن أمير مرتضي المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، أعلن استمرار الثنائي طارق حامد وعبد الله جمعة مع الفريق بشكل رسمي مع الأبيض من أجل مواصلة مشوار المنافسة علي البطولات هذا الموسم حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب الدوري برصيد 42 نقطة.
وقال المشرف على الكرة بنادى الزمالك: "لا نية للتفريط فى طارق حامد أو عبد الله جمعة، أو أى لاعب من القوام الأساسى للفريق مهما كانت المغريات.. الحفاظ على استقرار وانسجام الفريق من أولوياتنا لتحقيق البطولات".
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