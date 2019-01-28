شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يفجر مفاجأة عن إصابته والان مع التفاصيل
الخليج 365- فجر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني مفاجأة حول إصابته عقب فوز الفريق الملكي على إسبانيول 4-2 في الأسبوع الـ21 بالدوري الإسباني.
واضطر راموس لمغادرة ملعب اللقاء خلال فوز الريال على إسبانيول بالليجا بسبب الإصابة ليحل بدلًا منه اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز.
وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية ، أنه أثناء مغادرة راموس غرفة الملابس للذهاب لحافلة ريال مدريد ، توجه إليه أحد الصحفيين وسأله عن إصابته ، ليجيب عليه قائد ريال مدريد: هي مجرد كدمة فقط.
وحاول راموس بعث الطمأنينة في نفوس جماهير الفريق الملكي الذين يعتمدون بشكل رئيسي عليه كأحد أهم عناصر الفريق هذا الموسم.
كانت هذه تفاصيل خبر راموس يفجر مفاجأة عن إصابته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.