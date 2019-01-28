شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يفجر مفاجأة عن إصابته والان مع التفاصيل

الخليج 365- فجر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني مفاجأة حول إصابته عقب فوز الفريق الملكي على إسبانيول 4-2 في الأسبوع الـ21 بالدوري الإسباني.

واضطر راموس لمغادرة ملعب اللقاء خلال فوز الريال على إسبانيول بالليجا بسبب الإصابة ليحل بدلًا منه اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية ، أنه أثناء مغادرة راموس غرفة الملابس للذهاب لحافلة ريال مدريد ، توجه إليه أحد الصحفيين وسأله عن إصابته ، ليجيب عليه قائد ريال مدريد: هي مجرد كدمة فقط.

وحاول راموس بعث الطمأنينة في نفوس جماهير الفريق الملكي الذين يعتمدون بشكل رئيسي عليه كأحد أهم عناصر الفريق هذا الموسم.