شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يتسلم جائزة جديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، جائزة جديدة، اليوم الإثنين. ميسي سيحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن عام 2018 الماضي في حفل توزيع جوائز صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية. سيتم تكريم الفرنسي صامويل أومتيتي، والكرواتي إيفان راكيتيتش، ثنائي البارسا، لفوز الأول بلقب كأس العالم مع منتخب بلاده، بينما حصل الثاني على وصافة مونديال روسيا في الصيف الماضي.

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