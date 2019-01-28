شكرا لقرائتكم خبر عن هل يواصل الأهلي المصري سلسلة انتصاراته في مباراة اليوم؟ والان مع التفاصيل

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مباراة هامة مع نظيره وادي دجلة، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الإثنين ،على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ20 من منافسات بطولة الدوري العام.

وتضم قائمة الأهلي كلا من : شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، محمد هاني، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وسعد سمير، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، عمرو السولية، وهشام محمد، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وكريم نيدفيد، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وحسين الشحات، وأحمد حمودي، وجيرالدو؛ صلاح محسن.

ويدخل الأهلي مواجهة وادي دجلة، وفي جعبته 30 نقطة في المركز الثالث، جمعهم من 15 مباراة، خاضها الفريق حتى الآن، وحقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في 3، وخسر في مثلهم.

فيما يحتل وادي دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، جمعهم من 19 مباراة خاضها هذا الموسم، وحقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل في 5 بينما تلقى وادي دجلة 9 هزائم.

وتعد هذه المباراة رقم 14 حيث خاض الأهلي مع وادي دجلة 13 مباراة في منافسات بطولة الدوري الممتاز، منذ صعود دجلة للممتاز في موسم 2010-2011.

حقق الأهلي الفوز في 9 مباريات،وكان التعادل حاضرًا في 3 مباريات،بينما حقق دجلة الفوز في مباراة واحدة.