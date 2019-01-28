شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ناري بين ليفربول ومان يونايتد لخطف موهبة جديدة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يتنافس ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد على ضم موهبة جديدة في انجلترا.

وقالت صحيفة ذا صن إن مانشستر يونايتد وليفربول يخوضان معركة للحصول على توقيع مهاجم برمنغهام صاحب الـ 16 عاما روميلو ميتشل.

وأضافت الصحيفة أن ميتشل صاحب الـ 16 عامًا كان لاعبا في صفوف فريق تشيلسي تحت 18 عامًا.

وتابعت الصحيفة أن برمنغهام يسعى للحفاظ على موهبته التي تجذب الاهتمام من عدة أندية في الدوري الانجليزي الممتاز.

وكان ميتشل ، الذي بلغ السادسة عشرة من عمره هذا الشهر ، قد شارك في صفوف فريق برمنغهام تحت 16 سنة في هزيمته الأخيرة 2-1 أمام شيفيلد وينزداي.

وتواجد كشافون من يونايتد وليفربول في المباراة لمراقبة المهاجم المثير للاعجاب.