شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد: راموس من أفضل لاعبي العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365- علق بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني على فوز الفريق اليوم 4-2 على حساب إٍسبانيول بالجولة الحادية والعشرين بالليجا.

وقال بوتراجينيو في تصريحاته: الفريق لعب بشكل جيد جدًا والنتائج الأخيرة ستساعد في إسترجاع مستوى اللاعبين وهذا مهم للغاية، الفريق يلعب بمستوى كبير وعلينا أن نستمر على هذا النحو حيث أن الأسابيع المقبلة تطلب الكثير .

واضاف: سيرخيو راموس بالإضافة إلى شخصيته وقيادته هو لاعب متكامل للغاية ، في الهجوم يُسجل الأهداف بالرأس وحتى بالقدم وهذه الحقيقة ، وقوي في الدفاع كما في الهجوم وبالإضافة لكل هذا وجوده في الملعب ينتقل لزملائه وحتى الخصم وما وصله الأن كسبه بوضوح خلال السنوات بجهده وشخصيته .

وتابع: سيرخيو راموس سجل هدفًا اليوم ، هو أفضل لاعب في مركزه بالعالم ، اعتقد أنه يُعاني من مشكله وسنرى التطورات.

وواصل : من المتعة أن تشاهد بنزيما في هذا المستوى وخصوصًا اليوم حيث كان أكثر من رائع .