شكرا لقرائتكم خبر عن هدف برشلونة يتلقى صدمة موجعة بوفاة والده والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى النجم الفرنسي أدريان رابيو، لاعب باريس سان جيرمان، صدمة جديدة على مستوى العائلة.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإن والد رابيو فارق الحياة، بعد المعاناة من مرض عصبي لمدة 12 عاما، فيما كانت قد توفيت جدة اللاعب أيضا، منذ أسبوعين.

ويعيش رابيو أزمة كبيرة مع باريس سان جيرمان بسبب تجميده، وإبعاده عن الفريق الأول لعدم تجديد عقده، وكذلك على المستوى الشخصي بوفاة والده وجدته في فترة قصيرة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رابيو، مع سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وتشير تقارير إلى رغبة النادي الفرنسي في بيعه للحصول على أموال بدلًا من خسارته مجانًا، الصيف المقبل بالانتقال لبرشلونة.