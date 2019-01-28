انت الان تتابع صبحي: لماذا لا نحلم بالمربع الذهبي في المونديال؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢٧ يناير ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

أكد المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يتمنى وصول منتخب مصر الأول لكرة اليد إلى المربع الذهبي في نهائيات كأس العالم 2021 المقبلة. وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: «حققنا نتيجة لم تحدث منذ 18 عامًا، الإعداد الحقيقي للفريق بدأ في فترة قصيرة ونفذنا كل طلبات الجهاز الفني». وأضاف: «ألمانيا والدنمارك نظما سويًا كأس العالم ونحن سننظمه لوحدنا، وهذا يدل على مدى أهمية وقوة المسابقة».

واستكمل الوزير متساءلًا: «لماذا لا نحلم بالمربع الذهبي خلال تنظيمنا الكبير للبطولة القادمة، استلمت علم استضافة 2021 وشعرت بالفخر والامتنان لكوني مصريًا». واختتم صبحي تصريحاته: «الأهم هو الإعداد الجيد للجهاز الفني واللاعبين لأنهم يمثلون منتخب مصر الوطني». وحقق المنتخب الوطني المركز