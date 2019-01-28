الامارات | "هتاف" تتيح للمكفوفين متابعة مباريات كأس آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن "هتاف" تتيح للمكفوفين متابعة مباريات كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي، عن مبادرة "هتاف" التي أطلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات بالتعاون مع الاتحاد القاري، وتتيح لعشاق ومتابعي الرياضة من ذوي أصحاب الهمم من المكفوفين أو الذين يعانون ضعف في النظر، إمكانية حضور مباريات الأدوار النهائية في بطولة كأس آسيا 2019 المقامة حالياً في الدولة، والتفاعل مع مجرياتها.

وتتلخص فكرة المبادرة التي تم تنفيذها بناءً على توجيهات من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، عبر إيصال التعليق الصوتي على المباريات للمكفوفين، وبالتالي مشاركتهم في التشجيع وتقديم الدعم لمنتخبهم المفضل خلال المباريات التي تقام على استاد هزاع بن زايد تحديداً خصوصاً أن الملعب سيحظى اليوم بأولى مواجهتي الدور النصف نهائي للنخسة الحالية، التي ستجمع في السادسة مساءً منتخبي إيران واليابان.

وحضر أكثر من 15 متفرجاً من المكفوفين مساء الجمعة الماضي، لقاء الإمارات وأستراليا الذي أقيم في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس آسيا 2019، والذي أسفر عن فوز المنتخب الإماراتي بهدف دون رد وبلغ من خلاله الأبيض الدور النصف نهائي للبطولة التي يسدل الستار عنها مساء الجمعة المقبل.

وسبق لنادي العين الإماراتي، إن أطلق المبادرة في المباريات المحلية، في بادرة إنسانية تتخذ شعار "حماس الكرة على مسامعكم"، في مبادرة عكست الالتزام تجاه هذه الفئة من المجتمع، من خلال توفير أحدث الحلول والأجهزة التي تتيح لعشاق ومتابعي كرة القدم من ذوي الهمم الفرصة للمشاركة الفاعلة في دعم وتشجيع فرقهم المفضلة.