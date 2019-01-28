شكرا لقرائتكم تريزيجيه في تحدي صعب أمام كريم حافظ بتركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر إختباراً صعباً مع قاسم باشا الذي يحل ضيفاً على باشاك شهير في السابعة مساء الاثنين بملعب "ستين ايمك"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدوري التركي.

وتحظى مباراة باشاك شهير وقاسم باشا بإهتمام جماهير الكرة المصرية كونها تشهد مواجهة مصرية بين كريم حافظ ومحمود تريزيجيه.

ويتصدر باشاك شهير جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 38 نقطة بينما يحتل قاسم باشا المركز الرابع برصيد 29 نقطة قبل إنطلاق منافسات الجولة.

ومن المنتظر أن يتواجد محمود تريزيجيه فى التشكيلة الاساسية لفريق قاسم باشا بمباراة اليوم بينما ينتظر أن يتواجد كريم حافظ على مقاعد بدلاء باشاك شهير.

وحقق محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر ونادي قاسم باشا رقماً قياسياً جديداً في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي.

وتمكن محمود تريزيجيه من تنفيذ 55 مراوغة ناجحة في النسخة الحالية من مسابقة الدوري التركي وهو الرقم الذي لم يحققه أي لاعب أخر.

وكان محمود تريزيجيه قد أكمل 7 مراوغات ناجحة خلال مشاركته في مباراة قاسم باشا ضد ريزا سبور التي أقيمت الإثنين الماضي بملعب "قاسم باشا"، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري التركي، وهو اللاعب الوحيد في النسخة الحالية من المسابقة الذي قام بتنفيذ مثل هذه المراوغات الناجحة في مباراة واحدة، متفوقًا على كل نجوم الدورى التركى بما فيهم عمالقة جالطة سراى وبشكتاش وفنربخشة.