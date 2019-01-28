الزمالك يقترب من صفقتين للموسم الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك إن الأبيض اقترب من الحصول على توقيع 2 من اللاعبين صغار السن المتألقين فى الدورى هذا الموسم وذلك تمهيدا لضمهما فى الموسم الجديد، إلا إنه رفض الكشف عن هويتهما خلال الوقت الحالى حفاظا على سير المفاوضات معهما.
جاءت خطة إدارة الكرة بنادى الزمالك بالتفكير فى الموسم الجديد بالتوازى مع التدعيمات المطلوبة فى يناير حفاظا على استمرارية امتلاك الفريق لأفضل العناصر مع الحفاظ على القوام الأساسى للفريق فى شهر يناير بجانب التدعيم بشكل محدود بضم المغربى خالد بوطيب وأحمد سيد زيزو.
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