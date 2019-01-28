شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستضيف زعيم الثغر فى موقعة "الهروب من القاع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يستضيف فريق الإسماعيلي، نظيره الاتحاد السكندرى في الخامسة عصر اليوم الأثنين، على ستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام وهى المباراة التى تقام بدون جمهور طبقاً لتعليمات الجبلاية بعد الأحداث التى شهدتها مباراة الدراويش مع الافريقى التونسى فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الابطال الافريقى والتى على إثرها قرر الاتحاد الافريقى الكاف إقصاء الدراويش من منافسات البطولة .

يدخل الاسماعيلى اللقاء رافعًا شعار لا بديل عن الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام زعيم الثغر، لمصالحة جماهيره الغاضبة من تراجع النتائج محلياً وأفريقيا حيث يسعى الفريق الأصفر لمواصلة قطار الفوز بعد الانتصار الأخير على بتروجت بهدف دون رد .

في المقابل، يدخل الاتحاد السكندرى طامعاً في حصد النقاط الثلاث، لاسيما بعد خسارته من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الظهور الأخير لزعيم الثغر بمسابقة الدوري .

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 14 هدف وتلقت شباكه 18 هدف ومازال فى جعبته أربعة مباريات مؤجلة فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 8 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 21 هدف وتلقت شباكه 33 هدف .

وينوي حلمى طولان المدير الفنى لزعيم الثغر وجهازه المعاون، إجراء تعديلات في التشكيل الأساسي الذي سيخوض به، في عدة مراكز داخل الملعب، في مقدمتها خط الدفاع في ظل الاخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق في الفترة الماضية وكلفت شباك الاتحاد 33 هدفاً .

فيما طالب البلجيكى سيدومير المدير الفنى للإسماعيلى لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات للتخلص من قاع جدول الدوري سعياً لإعادة الدراويش للمربع الذهبى ويغيب عن الفريق الأصفر فى مباراة الليلة النيجيرى أودا مارشال مهاجم الفريق الذى تلقى الكارت الأحمر فى مباراة بتروجت .