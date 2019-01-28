اتحاد الكرة يُناقش إقامة سوبر الأهلى والزمالك في مصر للترويج لأمم إفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة برءاسة هاني ابو ريدة ، اقتراحا بإقامة مباراة السوبر المحلى بين الأهلى بطل الدوري السابق والزمالك حامل لقب كاس مصر ، داخل مصر بدلا من إقامتها فى الخارج سواء فى السعودية أو الكويت. ويتضمن الإقتراح الذى يناقشه اتحاد الكرة حاليا، إقامة المباراة المهمة قبل بطولة أمم افريقيا التى تستضيفها مصر، وعلى احد الملاعب المرشحة لإستضافة البطولة بحيث تعتبر بروفة لمباريات أمم افريقيا المقبلة ، ويهدف اتحاد الكرة من وراء هذه الفكرة إلى تجربة أحد الملاعب التى تستضيف البطولة المقبلة للوقوف على مدى جاهزية الملاعب ودخول وخروج الجماهير والبوابات الإلكترونية فى الملاعب وغيرها من الترتيبات الخاصة بالمباريات الافريقية المقبلة.

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