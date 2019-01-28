شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب اليد تعود إلى القاهرة الليلة بعد احتلال المركز الثامن بمونديال الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود فى الثامنة مساء اليوم، الإثنين، بعثة منتخب مصر لكرة اليد من الدنمارك بعد احتلال المركز الثامن فى المونديال الذى إأختتم أمس الأحد بمواجهة النرويج و الدنمارك لتحديد البطل وتوج الأخير باللقب.
كما شهد ختام البطولة تسليم مصر راية تنظيم النسخة المقبلة من المونديال فى يناير 2021 بحضور وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى الذى حرص على التوجه على الدنمارك لحضور المراسم .
و إحتل منتخب مصر لكرة اليد المركز الثامن على العالم ، ليعود مرة أخرى ضمن المنتخبات الكبار بعد غياب دام 18 عاما، و ذلك بالخسارة أمام إسبانيا بنتيجة 36 / 31 فى لقاء تحديد المركزين السابع و الثامن .
وشهد مشوار المنتخب فى هذه البطولة تلقى خسارتين متتاليتين من السويد و قطر قبل أن يفوزون على الأرجنتين وأنجولا ويحققوا التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة فى التأهل للدور الرئيسى للبطولة .
فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 ، وجاءت منافسة مصر على المركزين السابع والثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .
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