رياضة || بيراميدز يرفض إغراءات القطبين .. الأهلي يحسم القائمة الأفريقية .. دعم تركي للزمالك يقترب من ربع مليار جنيه

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

حسمت إدارة بيراميدز الجدل حول إمكانية رحيل محمد مجدى «أفشة»، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد طلب أكثر من ناد التعاقد معه، أبرزها القطبان الأهلى والزمالك.

وأغلقت الإدارة الباب فى وجه الزمالك بالتحديد، بعدما أعلن رئيسه رغبته أكثر من مرة فى ضم اللاعب فى صفقة تبادلية، وأكدت إدارة بيراميدز أن «أفشة» ليس للبيع ولا توجد أى نية للتفريط فيه.

فى سياق متصل، أعلن تركى آل الشيخ، عن الجهاز المعاون للمدرب الأرجنتينى رامون دياز، الذى سيتولى القيادة الفنية للفريق عقب مواجهة الداخلية المقررة فى الرابع من شهر فبراير المقبل.

وعلى رأس الجهاز المعاون يظهر إيمليانو دياز، نجل المدرب الأرجنتينى، ويعمل مساعداً له وسيكون ضمن طاقم تحليل المباريات فى الجهاز الفنى الجديد، ويبلغ «إيمليانو» من العمر 34 عاماً، وعمل تحت قيادة والده فى عدة أندية أرجنتينية بالإضافة إلى منتب بارجواى.

وثانى مساعدى «دياز» هو الأرجنتينى داريو درودى الذى كان أحد مساعدى ليوناردو جارديم فى موناكو الفرنسى بالموسم الذى حصل فيه فريق الإمارة على لقب الدورى الفرنسى، وسيوجد أوسمارا فيريرا فى الجهاز الفنى كمساعد أيضاً، وتم تعيين داميان باز كمحلل تقنى، وسيتولى خورخى بيدال مهمة الإعداد البدنى، ويُنتظر أن يصل الجهاز المعاون للقاهرة خلال الساعات المقبلة لبدء عملهم الرسمى فى الفريق عن طريق متابعة الفترة الماضية وتحليل كل المعلومات المتعلقة باللاعبين.

ويواصل الفريق تدريباته اليوم الاثنين، تحت قيادة أحمد حسن، المدير الفنى المؤقت، استعداداً لمواجهة الداخلية المقررة فى الرابع من الشهر المقبل، وخاض الفريق مرانه الأمس الأول الأحد، وحرص «العميد» على بث روح الحماس داخل الفريق وطمأنة اللاعبين على الفترة المقبلة من عمر الدورى، مشدداً لهم على أن الفريق لديه هدف واضح، وهو المنافسة على بطولة الدورى حتى الرمق الأخير من البطولة.

وحرص أحمد حسن على مشاهدة تسجيلات لفريق الداخلية ومبارياته الأخيرة فى بطولة الدورى، للتعرف على لاعبيه وطريقة اللعب التى يعتمد عليها الممثل الشرطى، وكذلك نتائجه فى المباريات الأخيرة من عمر البطولة واللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم وكل المعلومات المتعلقة بالفريق.(المصدر)

الأهلي يحسم القائمة الأفريقية اليوم.. ومفاضلة بين محارب وحمودي للرحيل بعد ميدو جابر

أعلن عدلى القيعى، مستشار التسويق بالنادى الأهلى، رسمياً انتقال ميدو جابر، إلى مصر للمقاصة فى صفقة بيع نهائى، ليعود إلى ناديه السابق، مؤكداً إنهاء جميع الاتفاقات بعد موافقة اللاعب وإدارة الناديين خلال الساعات الجارية على كل التفاصيل المادية، بجانب المقابل المادى الذى سيحصل عليه اللاعب مع الفريق الفيومى.

وجاء بيع اللاعب بعد طلب من الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق، الذى أكد عدم حاجته له خلال الفترة المقبلة، بعدما اشتكى من كثرة اللاعبين فى الفريق وتحديداً الجانب الهجومى، وهو ما كان يؤثر عليه بشكل كبير فى قيادة التدريب بسبب زيادة العدد، وعدم تركيزه مع المجموعة التى ستخوض المباريات.

فى نفس السياق، تحسم الإدارة الموقف النهائى للثنائى إسلام محارب وأحمد حمودى من بقائهما أو رحيلهما خلال الساعات الجارية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية، فى الوقت الذى كشف فيه مصدر مُطلع داخل النادى أن الثنائى باقٍ بنسبة كبيرة فى صفوف الفريق حتى نهاية الموسم حتى هذه اللحظات وربما تشهد الساعات المقبلة أموراً مختلفة.

فى سياق متصل، يحسم الجهاز الفنى المقعدين الأخيرين فى القائمة الأفريقية عقب مباراة وادى دجلة المقرر لها مساء اليوم الاثنين فى الجولة الـ20 من منافسات الدورى العام.

ويفاضل الجهاز الفنى بين أكثر من لاعب للقيد الأفريقى أبرزهم محمود وحيد وصالح جمعة، والثنائى عمرو جمال ورامى ربيعة بعد قيدهما فى القائمة المحلية.(المصدر)

4 صفقات ومدرب.. دعم تركي للزمالك يقترب من ربع مليار جنيه

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أن تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، سيتحمل صفقة المغربي خالد بوطيب المنضم حديثا للقلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان الزمالك تعاقد مع خالد بوطيب لمدة 3 مواسم ونصف قادمًا من مالاتيا سبور التركي، وكلفت الصفقة خزائن الأبيض مليون ونصف يورو (حوالي 30 مليون جنيه).

واستعان الزمالك بتركي آل الشيخ، لضم صفقتين جديدتين قبل بوطيب، بالإضافة لترضية طارق حامد لاعب وسط الفريق، ماليا لتجديد تعاقده مع نادي الزمالك.

كما دعم تركي آل الشيخ تواجد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، وتوفير ما يوازي قيمة ملابس للفريق.(المصدر)