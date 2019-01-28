محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا، بأبرز التصريحات يوم الأحد 27 يناير.
رئيس المصري: حسام حسن "صفحة واتقفلت"
رئيس النجوم لمصراوي: بيراميدز حرك "المياه الراكدة" في الدوري
يوسف: نتمنى ابتعاد الإصابات عن الأهلي.. والفترة المقبلة مبشرة
أبو تريكة: موريتانيا ستحظى بحسن الضيافة في مصر.. وبطل أمم أفريقيا معروف
النجوم لمصراوي: سنجتمع مع الحضري للتعاقد معه.. وإعلان الصفقة الإثنين
الحضري: أشكر إدارة الإسماعيلي.. وأطالب الجماهير بمساندة الفريق
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأحد.. الحضري يوجه الشكر للإسماعيلي.. ورئيس النجوم يشيد بتجربة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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