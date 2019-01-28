اونلاين | يلا شووت مشاهدة مباراة اليابان وايران اليوم الاثنين في كأس آسيا بث مباشر | كورة ستار | يوتيوب | كورة اون لاين

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يلا شووت مشاهدة مباراة اليابان وايران اليوم الاثنين في كأس آسيا بث مباشر | كورة ستار | يوتيوب | كورة اون لاين

يفتح استاد هزاع بن زايد أباوبه لاستضافة مباراة نصف النهائي الأولى لكأس آسيا 2019 يوم الإثنين القادم 28 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 22 جمادى الأولى 1440 هجرياً، والتي ستجمع بين منتخبين قويين ومرشحين بقوة للقب هما إيران واليابان.

أوقعت قرعة دور مجموعات البطولة الأهم في القارة الصفراء أسود فارس في المجموعة الرابعة رفقة العراق وفيتنام واليمن، ونجحوا في تصدرها والتأهل على حساب الرفقاء بعد جمع 7 نقاطٍ من انتصارين وتعادل مع أسود الرافدين، ثم قابلوا عمان في دور الـ16 وانتصروا عليها بهدفين نظيفين، وفي ربع النهائي كانوا على موعد مع مواجهة صعبة ضد الصين حولوها لمباراة في المتناول والتهموا التنين بالثلاثة.

وقعت اليابان في المجموعة السادسة والأخيرة في كأس آسيا 2019 رفقة أوزبكستان وعمان وتركمانستان، ونجحت في الحصول على العلامة الكاملة 9 نقاطٍ من 3 انتصاراتٍ وتأهلوا للدور الثاني، والذي قابلت فيه السعودية القوية والفتية بشبانها وتخطتها بهدفٍ نظيف، وفي ربع النهائي أسقط الساموراي فيتنام بهدفٍ نظيفٍ أيضاً وضعهم في مواجهة إيران في نصف النهائي.

موعد مباراة إيران ضد اليابان والقنوات الناقلة

البطولة : كأس آسيا 2019 (نصف نهائي).

القنوات الناقلة : بي إن ماكس HD1 + HD2 .

الملعب : هزاع بن زايد .

المعلقين : علي محمد علي (HD1) + حسن العيدروس (HD2) .

موعد المباراة :

5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

4:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

4:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

5:00 مساءاً بتوقيت العراق .

4:00 مساءاً بتوقيت السودان .

5:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

4:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

3:00 مساءاً بتوقيت تونس .

3:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

3:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

6:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

5:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

6:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

5:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

5:00 مساءاً بتوقيت قطر.

2:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

5:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

2:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

طرق شراء وأسعار تذاكر مباراة إيران ضد اليابان

خصصت اللجنة المنظمة لكأس آسيا 2019 موقعاً ألكترونياً لشراء التذاكر من خلاله، ويمكنك الدخول عليه مباشرةً واختيار مقعدك في مدرجات استاد هزاع بن زايد لمتابعة اللقاء.. اضغط هنا للدخول مباشرةً إلى موقع بيع تذاكر مباراة إيران ضد اليابان..

هناك 3 فئات لأسعار التذاكر في ثمن نهائي البطولة هذا العام، الفئة الأولى والأقل سعراً هي الدرجة الثالثة والتي يكلف المقعد فيها 50 درهماً فقط، أما الدرجة الثانية فسيكلفك شراء مقعد بها 75 درهماً إماراتي، أما السعر الأعلى فهو للدرجة الأولى وهو 150 درهماً.

فئات أسعار تذاكر مباراة كوريا الجنوبية ضد قطر:

الفئة

السعر

الدرجة الأولى

150 درهم

الدرجة الثانية

75 درهم

الدرجة الثالثة

50 درهم

الغيابات والتشكيل المتوقع لإيران

لن يغيب أي لاعب عن منتخب إيران قبل المواجهة المرتقبة ضد اليابان في نصف نهائي كأس آسيا للإصابة أو الإيقاف، بل ستكتمل صفوفه بعودة وحيد أميري لوسط الميدان بعد غيابه عن مباراة الصين بداعي الإيقاف، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في مباراة دور الـ16 ضد عمان.

سيعتمد المدرب كارلوس كيروش على نفس الطريقة التي تسببت في وصول لفريقه لنصف النهائي، وسيعودج أميري لوسط الميدان أمام الرباعي ديجاكاه وإبراهيمي جاهانبخش وتاريمي، أما الهجوم فسيتواجد به أزمون وحيداً.

التشكيل | 4-4-1-1

علي رضا بيرانفاند

محمدي - كناني - بورعلي كنجي - رضائيان

تاريمي - ديجاكاه - إبراهيمي - جاهانبخش

أميري

أزمون

الغيابات والتشكيل المتوقع لليابان

لا توجد غيابات في صفوف منتخب اليابان للإصابة أو الإيقاف قبل مواجهة إيران المرتقبة في نصف نهائي كأس آسيا 2019، وسيكون الفريق مُكتمل الصفوف بعد عودة موتو له من الإيقاف الذي تعرض له في مباراة فيتنام في ربع النهائي، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في مباراة دور الـ16 ضد السعودية.

لن يغير مورياسو الطريقة التي اعتاد عليها الساموراي طوال البطولة، لكنه سيدفع بالطبع بموتو بعد عودته من الإيقاف، وذلك على حساب كيتاجاوا الذي سيعود لمقاعد البدلاء من جديد.

التشكيل | 4-2-3-1

جوندا

ناجاتومو - يوشيدا - تومياسو - ساكاي

إيندو - شيباساكي

هاراجوتشي - تاكومي - دوان

موتو

