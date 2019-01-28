رياضة | الأزمات تلاحق أرسنال بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزمات تلاحق أرسنال بعد توديع كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي آرسنال، المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، غياب المدافع سوكراتيس باباستاثوبولوس عن الفريق خلال الشهر المقبل بسبب إصابة في الكاحل.

وتعرض المدافع اليوناني الدولي للإصابة في كاحله الأيسر خلال المباراة التي خسرها فريقه 1-3 امام مانشستر يونايتد في الدور الرابع من بطولة كاس الاتحاد الإنجليزي التي أقيمت الجمعة الماضي، واضطر للخروج من المباراة بعد 21 دقيقة.

ويتوقع النادي عودة اللاعب للتدريبات الجماعية بنهاية فبراير المقبل.

ويخضع المدافع لوران كوسيلني لفحص طبي بشكل يومي، بعدما ترك مباراة مانشستر يونايتد بسبب إصابة في الوجه.

وكان يخشى أن يكون اللاعب تعرض لكسر في فكه في اصطدام بروميلو لوكاو، ولكن نادي آرسنال ذكر إنه يعاني من كدمات ويخضع لفحص طبي بشكل يومي.

ويمر آرسنال بأزمة في خط الدفاع خاصة بعد أن فقد الثنائي هيكتور بيليرين وروب هولدينغ لنهاية الموسم بسبب إصابتين في الركبة.