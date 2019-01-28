رياضة | إصابة نيمار تفجر أزمة مدوية في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نيمار تفجر أزمة مدوية في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال مواجهته المهمة في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في 12 فبراير المقبل على ملعب أولد ترافورد، وذلك بسبب تجدد إصابته في وجه القدم اليمنى.

وكشفت إذاعة "RMC Sport" الفرنسية، أن طبيب المنتخب البرازيلي رودريجو لاسمار سيصل للعاصمة الفرنسي باريس اليوم الإثنين للإطمئان على حالة اللاعب، الذي استقبل أيضاً اليوم المدير الفني لـ"السيليساو"، أدينور ليوناردو باتشي 'تيتي'.

وتجددت إصابة النجم البرازيلي (26 عاماً) خلال مباراة فريقه أمام ستراسبورج الأربعاء الماضي في دور الـ32 لكأس فرنسا، والتي حسمها الفريق (2-0)، ليغادر الملعب والدموع تنهمر من عينيه.

وأشار النادي في اليوم التالي إلى أن الفحوصات الأولية كشفت عن تجدد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب خلال الجزء الأكبر من الموسم الماضي، مؤكداً عدم استبعاد أي احتمال، في إشارة لإمكانية خضوعه لجراحة أخرى.

ويأتي تجدد إصابة نيمار عقب مرور نحو عام على الإصابة الأولى التي تعرض لها في نفس الموضع، في فبراير الماضي، والتي كانت أجبرته على الخضوع لجراحة أبعدته عن الملاعب حتى مونديال روسيا 2018.

يذكر أن مواجهة إياب دور الـ16 في "التشامبيونز ليج" بين الفريقين ستقام في 6 مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء.