رياضة | تصريح مثير من مدرب اليابان قبل موقعة إيران بكأس آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من مدرب اليابان قبل موقعة إيران بكأس آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر مدرب اليابان هاجيمي مورياسو عن اقتناعه بفلسفة كون الانتصار انتصاراً وقال إنه سيكفيه الفوز ولو بهدف واحد على إيران في الدور قبل النهائي بكأس آسيا لكرة القدم.

وتقدمت اليابان بصعوبة إلى الدور قبل النهائي في النهائيات المقامة بالإمارات بخمسة انتصارات وهامش انتصار بهدف واحد في كل مباراة لكن المدرب يقول إن فوزاً جديداً بهدف واحد في العين غداً الإثنين، يكفيه.

وقال مورياسو للصحافيين يوم الأحد: "لسنا فريقا نموذجياً ولا ناضجاً لذلك فنحن نتطور في كل مباراة نخوضها".

وأضاف: "في كل مباراة يتعلم اللاعبون ويحققون النتيجة ويتقدمون للخطوة التالية، ويفوزون بهامش بسيط لأن الفوز هو المهم بصرف النظر عن طريقتنا في اللعب".

وتابع: "يعلم اللاعبون أننا نلعب باتساق وهم يحاولون في كل مرة التعبير عن مفهوم الفريق، أريدهم أن يقدموا نفس الشيء غداً، أن يلعبوا بقوة على أمل تحقيق النتيجة المرجوة".

ويعود آخر الألقاب الأربعة التي حققها المنتخب الياباني إلى عام 2011 عقب أداء قوي شكل السمة المميزة له في المسابقة القارية.

لكنه لم يقترب من هذا الأداء في هذه النسخة حتى الآن، ويتأهب الآن لمواجهة أفضل الفرق بالبطولة على بطاقة التأهل لمواجهة أصحاب الأرض أو قطر في النهائي.

وقال المدرب الياباني: "إيران فريق متميز وقد أظهر ذلك في كأس آسيا، نحترم كل منافس لكن الأهم هو كيف نعبر عن أسلوبنا ومستوانا، وهذا ما سيكون عليه الأمر غداً، ولكي نفوز ينبغي أن نلعب بطريقة هجومية".

وقال المدرب، الذي يملك الآن الدفع باللاعب يوشينوري موتو مهاجم نيوكاسل يونايتد بعد غيابه عن مباراة فيتنام للإيقاف، إن الاحتفاظ بالكرة أمام قوة إيران البدنية أمر أساسي.

وقال: "الكرة لعبة تتركز على تسجيل الأهداف لكن ينبغي عليك أولاً أن تملك الكرة".

والتقى المنتخبان 3 مرات في كأس آسيا انتهت اثنتان منهما بالتعادل بدون أهداف، وفازت اليابان في المواجهة الثالثة على أرضها 1-0 عام 1992 حين كانت في طريقها لأول ألقابها، وضمت تلك التشكيلة مورياسو كلاعب في خط الوسط.

وقال المدرب معلقاً على هذه المواجهة: "أتمنى أن يقدم اللاعبون أداء مماثلاً لما قدمنا في هذه المباراة".