شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يلتقي الأهلي أمام وادي دجلة اليوم الإثنين، في الجولة العشرين بالدوري المصري الممتاز باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وستقام مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري اليوم الإثنين في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على استاد بتروسبورت.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 19 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 9 مباريات.

بينما يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 30 نقطة حيث فاز في 9 مواجهات وتعادل 3 وخسر 3 مباريات.

وستكون مباراة الأهلي مع وادي دجلة في الدوري المصري مذاعة عبر البث المباشر والحي على قناتي أون سبورت بصوت مؤمن حسن وقناة النيل للرياضة.