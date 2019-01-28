شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28-1-2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز 365- تقام اليوم الإثنين 28 يناير 2019، عدة مباريات قوية. كأس آسيا: - إيران × اليابان: اليوم في تمام الساعة الـ4:00 عصراً بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي بي إن سبورت ماكس 1و2 HD بصوت المعلقين علي محمد علي+ حسن العيدروس الدوري المصري: - الإسماعيلي × الاتحاد السكندري: اليوم في تمام الساعة الـ5:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت بتعليق محمد الغياتي - وادي دجلة × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ8:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناتي النيل للرياضة وأون سبورت بتعليق مؤمن حسن الدوري السعودي: - الباطن × الفيصلي: اليوم في تمام الساعة الـ2:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD ودوري بلس 1 بصوت عبد العزيز الزيد - يوسف سلطان - النصر × أحد: اليوم في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA SPORT +1 ودوري بلس 1 بصوت المعلقين؛ جعفر الصليح - عبدالله الغامدي - الوحدة × الحزم: اليوم في تمام الساعة الـ5:50 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports HD+2ودوري بلس 2 بصوت المعلقين: سعد يحي - عبد العزيز هوساوي التعاون × الأهلي: اليوم في تمام الساعة الـ7:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة KSA Sports 1 HD وقناة دوري بلس 1 بصوت المعلقين: أحمد النفيسة - سمير المعيرفي

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