الان تتابع رسمياً.. «رمضان» يؤجل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:
قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد الأفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا إلى 21 يونيو المقبل.
وقال المتحدث باسم الاتحاد المصري أحمد مجاهد: الاتحاد الأفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك.
وأضاف: انطلاق أمم أفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف.
وأضاف مجاهد: ستقام المباراة النهائية في 19 يوليو .
وكان من المقرر في الأساس انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو .
وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو 3 أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.
وقال مجاهد: موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل.
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