الان تتابع رسمياً.. «رمضان» يؤجل انطلاق بطولة أمم أفريقيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل القاهرة- الخليج 365:

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن الاتحاد الأفريقي وافق بشكل نهائي على تأجيل انطلاق كأس أمم أفريقيا إلى 21 يونيو المقبل.

وقال المتحدث باسم الاتحاد المصري أحمد مجاهد: الاتحاد الأفريقي وافق على طلب عدد من دول شمال أفريقيا بتأجيل البطولة لمدة أسبوع بسبب شهر رمضان المبارك.

وأضاف: انطلاق أمم أفريقيا في الموعد الجديد سيتيح للمنتخبات فرصة الإعداد القوي بعد انتهاء شهر رمضان بوقت كاف.

وأضاف مجاهد: ستقام المباراة النهائية في 19 يوليو .

وكان من المقرر في الأساس انطلاق البطولة في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو .

وسيكون أمام المنتخبات المشاركة نحو 3 أسابيع بعد انتهاء شهر رمضان لخوض مباريات ودية استعداداً للبطولة التي سينافس فيها 24 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وقال مجاهد: موعد إجراء قرعة البطولة سيكون يوم 12 أبريل عقب انتهاء مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة والتي ستقام نهاية مارس المقبل.