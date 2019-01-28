شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكون أو لا تكون في مواجهة إيران بنصف نهائي كأس آسيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه أنظار عشاق المتعة والإثارة، عند الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، لمتابعة لقاء دور نصف النهائى لكأس آسيا 2019، بين منتخبين قويين ومرشحين بقوة للقب، إيران واليابان، على أرض معلب «استاد هزاع بن زايد».

والمنتخب الإيرانى مكتمل العدد قبل المواجهة المرتقبة ضد اليابان، خاصة بعد عودة وحيد أميرى إلى وسط الميدان، بعد غيابه عن مباراة الصين بداعى الإيقاف، وذلك بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية فى مباراة دور الـ16 أمام عمان.

ويعتمد المدرب، كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب إيران، على طريقته المعتادة بالضغط على الخصم وإرسال الكرات الطولية داخل مربع العمليات إليه، وقال «كيروش»: «منتخبنا كامل العدد وجاهز لحصد اللقب».

أما التشكيل المتوقع فسيلعب «كيروش» بطريقة 1- 1- 4- 4، وتشكيل مكون من: على رضا بيرانفاند، فى حراسة المرمى، ودفاعاً: محمدى- كنانى- بورعلى كنجى- رضائيان، ووسطاً: تاريمى- ديجاكاه- إبراهيمى- جاهانبخش، وهجوماً: أميرى- أزمون.

ولا توجد غيابات فى صفوف منتخب اليابان للإصابة أو الإيقاف قبل مواجهة إيران المرتقبة، وسيكون الفريق مكتمل الصفوف بعد عودة موتو له من الإيقاف الذى تعرض له فى مباراة فيتنام فى ربع النهائى، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية فى مباراة دور الـ16 ضد السعودية.

ولن يغير «مورياسو»، المدير الفنى لمنتخب الساموراى، طريقته طوال البطولة، لكنه سيدفع بالطبع بـ«موتو» بعد عودته من الإيقاف، وذلك على حساب «كيتاجاوا»، الذى سيعود إلى مقاعد البدلاء من جديد.

ويخوض «مورياسو» اللقاء بطريقة لعب 1- 3- 2- 4، وتشكلية مكونة من: جوندا، فى حراسة المرمى، ودفاعاً: ناجاتومو- يوشيدا- تومياسو- ساكاى، ووسطاً: إيندو- شيباساكى- هاراجوتشى- تاكومى، وهجوماً: دوان- موتو.

وتتسلح اليابان فى لقاء اليوم بقوتها الهجومية الشرسة، وتاريخها الحافل فى هذه البطولة نظراً لتتويجها مرات عديدة بكأس آسيا، برصيد 4 بطولات، وتقاسمت كل من السعودية وإيران الوصافة برصيد 3 مرات، وحلت كوريا الجنوبية فى المركز الثالث برصيد مرتين، ووُزع باقى ألقاب البطولة على عدد من الدول، التى فازت بها لمرة واحدة، ومن بينها الكويت عام 1980، والعراق 2007.

وفيما يتعلق باليابان، أكثر الدول المُتوَّجة بالبطولة، فقد فازت بلقبها الأول عام 1992، واحتضنت هذه النسخة فى هذا العام، وخاضت النهائيات 8 منتخبات وُزعت على مجموعتين، ضمت الأولى: اليابان، الإمارات، كوريا الجنوبية، إيران، والمجموعة الثانية: السعودية، قطر، الصين، تايلاند، وفاز البلد المستضيف بلقبها الأول بعد فوزه على السعودية بهدف وحيد.

كما فازت اليابان باللقب عام 2000، حيث نُظمت هذه النسخة فى ضيافة لبنان، بمشاركة 12 منتخباً، وفازت اليابان بلقبها الثانى بفوزها على السعودية أيضاً بهدف نظيف فى المباراة النهائية.

وفازت اليابان بلقبها الثالث عام 2004، حيث شهدت هذه النسخة التى أُقيمت فى الصين زيادة عدد الفرق المشاركة فى النهائيات من 12 إلى 16، وتُوجت اليابان بلقبها الثانى على التوالى بفوزها على صاحبة الأرض، الصين، بثلاثة أهداف لهدف.

وفازت اليابان بلقبها الرابع والأخير عام 2011، واحتضنت فعاليات هذه النسخة قطر، وشارك فيها 16 منتخباً، وتُوِّج المنتخب اليابانى بلقبها بالفوز على أستراليا بهدف وحيد.

وفيما يخص السعودية، صاحبة الوصافة بجانب إيران، فقد فازت بلقبها الأول للبطولة عام 1984، حيث شارك 21 منتخباً فى التصفيات، تأهل منها 8 منتخبات للنهائيات، بالإضافة إلى الدولة المستضيفة سنغافورة، والكويت، حاملة اللقب، لتصبح 10 منتخبات، وتُوجت السعودية باللقب الأول لها بعد فوزها على الصين بهدفين نظيفين.

وتُوجت السعودية باللقب الثانى عام 1988، حيث شارك فى التصفيات 22 منتخباً، تأهل منها 8 إلى النهائيات، بالإضافة إلى قطر، الدولة المضيفة، والسعودية، حاملة اللقب فى البطولة السابقة، وتمكنت السعودية من الاحتفاظ باللقب للمرة الثانية توالياً بعد فوزها على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح.

وفازت السعودية باللقب الثالث والأخير عام 1996، حيث انطلقت هذه النسخة فى الإمارات، وارتفع عدد المنتخبات المشاركة فى النهائيات إلى 12 منتخباً للمرة الأولى بتاريخ البطولة، وأحرزت السعودية اللقب للمرة الثالثة بفوزها على الإمارات فى النهائى بركلات الترجيح.

وبالنسبة لإيران، فقد فازت بلقبها الأول عام 1968، بعد استضافتها هذا الحدث الرياضى بمشاركة 5 دول فى النهائيات، بعد أن خاضت 14 دولة التصفيات، وتُوجت إيران للمرة الأولى باللقب. كما فازت إيران بلقب البطولة عام 1972، حيث أُقيمت هذه النسخة فى تايلاند، وشهدت المشاركة العربية الأولى التى تأخرت مشاركاتها احتجاجاً على مشاركة إسرائيل، وقد نجحت الاتحادات العربية فى إبعادها عن الاتحاد الآسيوى، ويُعد منتخبا الكويت والعراق أول مَن شارك من الدول العربية، وشهدت هذه النسخة نظاماً جديداً، هو نظام المجموعات بالنهائيات، حيث شاركت فيها ستة منتخبات وُزعت على مجموعتين، ضمت الأولى إيران، حاملة اللقب، وتايلاند، المضيف، والعراق، والثانية الكويت وكوريا الجنوبية وكمبوديا، التى كانت تخوض النهائيات للمرة الأولى، وتُوجت إيران بلقب هذه النسخة، وهو لقبها الثانى على التوالى بفوزها على كوريا الجنوبية بهدفين لهدف واحد.

وتُوجت إيران بلقبها الثالث والأخير عام 1976، بعد أن احتضنت فعاليات هذه النسخة، التى شهدت أكبر مشاركة فى التصفيات بـ17 منتخباً قُسمت إلى 4 مجموعات، تأهلت 8 منتخبات للنهائيات، بالإضافة إلى إيران، البلد المضيف، وقبل إقامة النهائيات انسحبت السعودية وكوريا الشمالية وتايلاند، وشهدت البطولة التأهل الأول لمنتخب عربى للمباراة النهائية، وتُوجت إيران بلقبها الثالث فى البطولة على حساب الكويت بفوزها بهدف وحيد.

وفازت كوريا الجنوبية، صاحبة المركز الثالث، بلقبها الأول عام 1956، حيث شهدت هذه النسخة أول انطلاق للبطولة، التى استضافتها هونج كونج، مكافأة لها على دورها فى تأسيس الاتحاد الآسيوى، والتى فاز بلقبها كوريا الجنوبية، فيما استضافت كوريا الجنوبية نسخة 1960، بمشاركة 4 دول فى النهائيات، حيث خاضت 10 منتخبات التصفيات وُزعت على ثلاث مجموعات حسب المناطق الجغرافية، واحتفظ بلقبها البلد المضيف للمرة الثانية على التوالى.

وفاز منتخب الكويت عام 1980، لأول مرة فى تاريخ اللعبة، بعد أن احتضن نسختها، حيث كانت الاستضافة الأولى لدولة عربية، وشهدت مشاركة 10 منتخبات فى النهائيات، وتمكن المنتخب الكويتى من التتويج بالبطولة على حساب المنتخب الكورى الجنوبى بثلاثية نظيفة.

وتُوجت العراق بلقب البطولة عام 2007، حيث أُقيمت هذه النسخة لأول مرة فى أربع دول، وهى: ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، وعلى خلاف نظام البطولة تم تقديم موعد انطلاقها عاماً، حيث أُقيمت عام 2007 بدلاً من 2008 بسبب وجود أحداث رياضية مهمة كالألعاب الأوليمبية فى ذلك العام.

وشهدت البطولة المشاركة الأولى لأستراليا بعد انضمامها إلى الاتحاد الآسيوى، وقُسمت الفرق إلى 4 مجموعات ضمت المجموعة الأولى: العراق، عمان، أستراليا، تايلاند، والثانية: قطر، الإمارات، اليابان، فيتنام، والثالثة: إيران، أوزبكستان، الصين، ماليزيا، والرابعة: السعودية، كوريا الجنوبية، إندونيسيا، البحرين، وتُوج المنتخب العراقى بلقب البطولة، لأول مرة فى تاريخه، بفوزه على السعودية بهدف وحيد.