شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسعى لمواصلة الانتصارات على حساب وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أملاً فى مواصلة الانتصارات، يدخل الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، اختباراً صعباً اليوم «الإثنين» حينما يحل ضيفاً على نظيره وادى دجلة فى تمام الساعة الثامنة على أرض ملعب استاد بتروسبورت، ضن مباريات الجولة الـ20 لبطولة الدورى الممتاز.

يحتل الأهلى المركز الثالث برصيد 30 نقطة ولايزال يتبقى له العديد من المباريات المؤجلة، بينما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة، ولذلك فإن الثلاث نقاط هى الهدف الأساسى الذى يسعى له كلا الفريقين، ولاسيما المارد الأحمر، الذى يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز فى المباراة الماضية أمام مصر المقاصة بثلاثية نظيفة، وقدم الفريق عرضاً رائعاً لم يقدمه منذ فترة طويلة، ورفض الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى. وحرص الجهاز الفنى على مشاهدة العديد من مباريات وادى دجلة بصحبة اللاعبين للوقوف على نقاط القوة والضعف وللتأكيد على مهام كل لاعب، كما طالب لاسارتى لاعبيه بضرورة التسجيل المبكر لتسهيل المباراة من البداية على الفريق كما حدث فى مباراة مصر المقاصة.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، على معلول وايمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد هانى، حمدى فتحى، عمرو السولية، رمضان صبحى، حسين الشحات، ناصر ماهر، جونيور أجايى.

على الجانب الآخر، رفع اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، أقصى درجات الاستعداد، لمواجهة الأهلى خلال الفترة الماضية، وحرص على تكثيف الجرعات المعنوية للاعبين وتهيئتهم لمواجهة بطل الدورى، لاسيما بعدما استعاد الفريق نغمة الانتصارات فى المباراة الماضية، وتغلب على الجونة بهدفين نظيفين، والتى أقيمت فى 26 ديسمبر الماضى، وخاض الفريق خلال تلك الفترة العديد من المباريات الودية أمام طلائع الجيش وعجمان الإماراتى وخسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف، ووضح اعتماد الجهاز الفنى على الثنائى الجديد الذى تم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، الغانى يعقوبو القادم من الدورى اليونانى، ورمزى خالد من صفوف الإتحاد السكندرى.