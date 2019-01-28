شكرا لقرائتكم خبر عن «فتنة» ميسي وكوتينيو تثير الجدل بين جماهير برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشعلت جماهير نادي برشلونة الإسباني مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن تعمد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وعدد من لاعبي الفريق عدم تمرير الكرة للنجم البرازيلي، فيليبي كوتينيو، خلال مباراة جيرونا، حسب موقع «سكاي نيوز عربية».

كشف تقرير نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية عقب المباراة أن كوتينيو تم تجاهله من قبل زملائه وعلى رأسهم ميسي، ولم يتم تمرير الكرة له خلال المباراة بشكل متعمد، رغم خوض اللاعب الـ90 دقيقة كاملة مع الفريق.

كوتينيو بدأ المباراة في جهة الجناح المهاجم جهة اليسار بدلا من الغائب للإصابة الفرنسي عثمان ديمبلي، وبجواره في المثلث الهجومي الثنائي ميسي ولويس سواريز، ليساهم في تحقيق برشلونة للفوز الثامن على التوالي.

كافح كوتينيو خلال المباراة لتقديم مردود جيد، وحاول التعاون مع الظهير الأيسر جوردي ألبا في الجهة اليسرى، لكن الأخير لم يهتم بكوتينيو ولا بتمرير الكرة له من أجل جبهة قوية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن زملاء كوتينيو كانوا لا يمررون له الكرة، نظرا للتفاهم الكبير بين ميسي وألبا، الذي مثل مفتاح الفوز على جيرونا، في حين تواجد النجم البرازيلي في أماكن مميزة أمام المرمى في أكثر من لعبة، لكن ميسي وسواريز وألبا كانوا لا يمررون له الكرة.

ولم تقف جماهير برشلونة صامته عقب المباراة، وكتب أحد المشجعين على حسابه الشخصي في «تويتر»: «لماذا يرفض ميسي وألبا تمرير الكرة إلى كوتينيو؟».

وكتب أخر: «سواريز إلى ألبا إلى ميسي، والجميع يتجاهل كوتينيو»، وكتب أحد المشجعين الغاضبين: «ألبا يتجاهل كوتينيو تماما، ويحاول تغذية ميسي فقط بالكرات في كل الهجمات.. ما يحدث ليس جيدا للفريق».

من جانبه، علق المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، عقب المباراة على أداء كوتينيو، قائلا: «ما يروق لي في أداء كوتينيو جسارته وبحثه الدائم عن تسجيل الأهداف، لقد تمتع بفرص لتسجيل الأهداف، وهذا جيد بالنسبة لنا».

يذكر أن برشلونة ضم كوتينيو من فريق ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية مقابل 160 مليون يورو، ولكن لم يظهر اللاعب حتى الأن بأدائه المميز الذي كان يقدمه رفقة «الريدز».