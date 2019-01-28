شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يكشف حقيقة تولي حسام حسن قيادة سموحة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، صحة ما تردد حول تولي الكابتن حسام حسن القيادة الفنية لفريق كرة القدم بالنادي، موضحًا أن المدير الفني لسموحة، عادل عبدالرحمن، باق مع الفريق.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» على فضائية «دي إم سي»، مساء الأحد: «حسام حسن قيمة رياضية كبيرة ومن أفضل المديرين الفنيين في مصر، ولكن لا توجد نية للتعاقد معه لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لنادي سموحة».

وأكد أنه لم يكن هناك أي تواصل مع التوأم لقيادة فريق سموحة، وكل ما تم تناوله حول هذا الأمر مجرد شائعات هدفها إحداث البلبلة وزعزعة الاستقرار في النادي، معقبًا: «حسام حسن ألف نادي يتمنى وجوده، ولكن نحن مستقرون وعادل عبدالرحمن يؤدي دوره على أكمل وجه».