شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لسموحة استعدادًا للطلائع وبركات يكمل القوة الضاربة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وافق محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه على طلب عادل عبد الرحمن المدير الفنى للفريق لإقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة بأحد فنادق برج العرب لمزيد من الانسجام ووضع برنامج مصغر للاعبين على أن يعود الفريق للتدريبات الأربعاء المقبل استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها 3 فبراير المقبل ضمن مباريات الأسبوع 21 .

واكتملت القوة الضاربة لفريق سموحة بعودة عمرو بركات ودخوله فى فورمة المباريات.

أشاد عادل عبد الرحمن بالروح والإصرار لدى لاعبى سموحة خلال التدريبات اليوميه وحرصهم على تنفيذ الجمل التكتيكية التى يسعى الجهاز الفنى لتنفيذها خلال التدريبات مؤكدا أنه سيعكف خلال المعسكر على علاج بعض الأخطاء الدفاعيه وكذلك تنفيذ بعض الجمل الهجوميه والتى من شأنها زيادة القوة الهجومية للاعبين .