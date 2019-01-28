شكرا لقرائتكم اليابان تواجه إيران في صراع خطف بطاقة النهائي الآسيوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سيكون ملعب "هزاع بن زايد" في الرابعة عصر اليوم، الاثنين، موعداً للمباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي إيران واليابان ضمن منافسات الدور نصف النهائى بمسابقة كأس اسيا المقامة حالياً في دولة الإمارات.

وصعد منتخب اليابان للدور نصف النهائي بعدما حقق الفوز فى المباريات الخمس التي خاضها في بطولة كأس اسيا، حيث تصدر جدول ترتيب مجموعته بالدور الأول بالفوز على تركمنستان وأوزبكستان وسلطنة عمان، قبل أن يتغلب على السعودية وفيتنام فى دور الـ 16 والثمانية.

وسجل لاعبو منتخب اليابان 8 أهداف فى النسخة الـ 17 من بطولة كأس اسيا فيما اهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

أما منتخب إيران فحقق 4 إنتصارات وتعادل وحيد في المباريات التي خاضها في بطولة كأس اسيا كان أخرها على الصين بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور ربع النهائي، وسجل لاعبو منتتخب إيران 12 هدفاً فيما حافظ على نظافة شباكه.

ويسعى منتخب إيران لحجز مقعده في المباراة النهائية بمسابقة كأس اسيا للمرة الاولى منذ 43 عاماً، فمنذ تتويج منتخب إيران باللقب الثالث في بطولة كأس آسيا عام 1976، فشلت ايران في عبور نصف النهائي في خمس محاولات كان أخرها في 2004 عندما خسرت امام الصين بركلات الترجيح.

فى المقابل يمتلك منتخب اليابان سجلاً رائعاً في الدور نصف النهائي، حيث لم يسبق وأن تذوق مرارة الهزيمة في الدور نصف النهائي سوى مرة واحدة امام السعودية 2-3 في 2007، بينما نجح في العبور بأربع مناسبات أخرى في طريقه لإحراز اللقب أعوام 1992 و2000 و2004 و2011.