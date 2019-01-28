شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يتلقى عرضا من إنبى للرحيل عن الزمالك قبل نهاية الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عرضا رسمياً من جانب نادى إنبى للحصول على خدماته قبل غلق باب القيد فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

من المقرر أن يحسم مدبولى مع إدارة القلعة البيضاء مدى إمكانية رحيله من عدمه خاصة فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض منذ بداية الموسم إلا إن رغبة إدارة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق تهدد رحيله عن الفريق.

يذكر أن مدبولى انضم فى الموسم الماضى للزمالك قادما من النصر للتعدين وشارك بشكل أساسى مع الفريق الأبيض، إلا إنه فى الموسم الحالى خرج من حسابات المشاركة مع السويسرى جروس المدير الفنى للفريق.