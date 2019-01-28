شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد الكلية الحربية يستضيف تدريبات الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة إستاد الكلية الحربية لاستضافة تدريبات منتخب مصر في بطولة أمّم افريقيا المقبلة 2019 ،علي أن تقام مبارياته الرسمية علي إستاد القاهرة الذي يشهد حاليا أعمال صيانة وعملية زرع نجيلة جديدة استعدادا للبطولة. تنطلق بطولة أمم أفريقيا والتى تستضيفها مصر ، يوم 21 يونيو المقبل. كان اتحاد الكرة أضاف ملاعب الكلية الحربية والمكس والدفاع الجوي ضمن ملاعب أمم إفريقيا المقبلة.

كانت هذه تفاصيل خبر ستاد الكلية الحربية يستضيف تدريبات الفراعنة استعدادا لأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.