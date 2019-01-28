شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُنذر "جروس" قبل موقعة المقاصة حفاظاً على حلم التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رئيس نادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض، على هامش التدريبات الأخيرة للفريق للحديث عن كافة تفاصيل المرحلة الجارية سواء بشأن الصفقات أو منافسة الفريق الأبيض على لقب بطولة الدورى الممتاز، حيث شدد رئيس الزمالك على مواصلة تقديم دعمه الكامل للفريق فى المرحلة المقبلة خاصة إنه لا يتأخر فى أية متطلبات للفريق ولكنه أنذر من أى فقدان جديد للنقاط بعد خسارة نقطتين أمام بيراميدز فى المباراة الماضية بالدورى بالتعادل الإيجابى بنتيجة 3 / 3.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن تلك الجلسة التى عقدت يوم الجمعة الماضى شدد فيها رئيس نادى الزمالك للسويسرى كريستيان جروس على ضرورة استعادة الفريق لانتصاراته فى مواجهة الغد أمام مصر المقاصة، فى المباراة التى ستقام بين الفريقين، على ملعب بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز، حيث أوضح رئيس قلعة ميت عقبة فى تلك الجلسة لجروس إن أي نتيجة بخلاف الفوز أمام المقاصة ستعيق المسيرة الناجحة للأبيض هذا الموسم حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 42 نقطة بعد خوض 17 مباراة فاز الأبيض خلالها فى 13 لقاء وتعادل فى 3 مباريات وتعرض للهزيمة فى مباراة وحيدة.