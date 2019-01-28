مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري وكأس آسيا وبطولات أوروبا

أسامة حافظ يقام اليوم الإثنين مباريات بالدوري المصري وكأس آسيا وبطولات أوروبا وأبرزها.. الدوري المصري الممتاز

الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري 5:00 مساء

وادي دجلة مع الأهلي 8:00 مساء كأس الأمم الآسيوية 2019

إيران مع اليابان 4:00 عصرا الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ديبورتيفو ألافيس مع رايو فاليكانو 10:00 مساء الدوري الإيطالي

إمبولي مع جنوى 9:30 مساء

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