محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365):
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الأهلي يستكمل قائمته الإفريقية بعد مباراة دجلة
أبرزها تغريم الزمالك 45 ألف جنيه.. 9 قرارات للجنة المسابقات باتحاد الكرة
الزمالك يعلن تحمل تركي آل الشيخ تكاليف صفقة بوطيب
رسميًا.. ميدو جابر في المقاصة لمدة 3 مواسم ونصف
زيزو يخوض مرانه الأول مع الزمالك استعدادًا للمقاصة
الأهلي يستعيد 4 مصابين في مباراة وادي دجلة
المنتخب الدنماركي يتوج ببطولة العالم لكرة اليد
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة الرياضية.. بيراميدز يلاقي الهلال وديا.. وميدو جابر ينتقل إلى المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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