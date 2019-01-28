رياضة | الدانمارك تكتب تاريخا جديدا في مونديال اليد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدانمارك تكتب تاريخا جديدا في مونديال اليد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج منتخب الدنمارك بلقب بطولة العالم لكرة اليد للرجال للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن اكتسح في المباراة النهائية نظيره النرويجي الأحد بنتيجة (31-22).

واكتست صالة جيسكي بنك بوكسن باللون الأحمر وسط حضور جماهيري غفير، ومؤازرة رفيعة المستوى من جانب الأمير فريدريك، ولي العهد الدنماركي، ونجليه الأميرين كريستيان وإيزابيلا.

كان منطقياً مع كل هذا الدعم أن يكون أصحاب الأرض هم الطرف الأفضل في بداية اللقاء، وهو ما اتضح مع نهاية هذا الشوط الذي انتهى بفارق 7 أهداف (18-11).

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة منتخب الدنمارك على مقاليد الأمور، ولم يمنحوا أي فرصة للاعبي النرويج للدخول في أجواء المباراة، لينتهي اللقاء بنتيجة إجمالية (31-22).

وبهذا يحفر المنتخب الإسكندنافي اسمه ضمن المتوجين بالذهب في المونديال للمرة الأولى في تاريخه.

على الجانب الآخر، فشلت النرويج في حصد الميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخها، وتكتفي بدور الوصيف، الميدالية الفضية، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخها أيضاً.