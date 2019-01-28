رياضة | مهاجم الزمالك السابق: حرس الحدود تفاوض معي قبل الانتقال للجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الزمالك السابق: حرس الحدود تفاوض معي قبل الانتقال للجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد حسن مكي، لاعب الجونة، إنه يحاول توزيع مجهوده البدني في المباريات حتى يعود لمستواه الطبيعي، مشيرا إلى أن حرس الحدود نفاوض معه قبل الانتقال للجونة.

وتابع مكي خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «لا أعلم سبب عدم مشاركتي في فترة تواجدي بسموحة، وكنت راجع من الإصابة ومحتاج حد يفوقني».

كما أكد أحمد حسن مكي، لاعب الجونة، أنه لم يكن محظوظا بتعامل المدربين معه خلال فترة تواجده بنادي سموحة.

وتابع مكي : "فوجئت بأسلوب تعامل الكاتبن طارق يحيى معي، بعد توليه القيادة الفنية، فبدلا من اتباع أسلوب يساعدني على العودة للمشاركة بعد الإصابة، تعامل معي بطريقة فنية سلبية تماما"، مؤكدا أنه كان سيشارك مع سموحة حال استمرار الكابتن على ماهر في القيادة الفنية للفريق.